"Окраїна Росії": опальна Поклонська неоднозначно висловилась про Україну

Колишня так звана прокур Криму Наталія Поклонська вкотре видала перл. Цього разу депутатка Держдуми РФ заявила, що "Україна – це Росія", поготів "це окраїна Росії".

Відео з такими її словами з’явилося у мережі.

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Україна – не така. Україна – це Росія. Україна – це окраїна Росії. І там живуть люди, точно такі ж як і ми. І вони хочуть жити під мирним небом. Вони хочуть, щоб діти ходили в школу та щоб їх спокійно зустрічати вдома, не переживаючи, що дитина не повернеться. Вони хочуть розмовляти рідною російською мовою. Вони хочуть зберігати наші традиції, вони хочуть вчити нашу історію, вони хочуть 9 травня виходити на парад разом з ветеранами "Великої вітчизняної війни". Повірте мені, вони цього хочуть,

– переконує опальна політикиня.

Водночас Поклонська вважає, що Україна, Росія та Білорусь – неподільні та є народом.

"Ми – один народ, ми нічим не відрізняємося один від одного. Ми не можемо розвиватися та процвітати окремо один від одного", – наголосила Поклонська.

Не знаю сколько Поклонской лет, но ощущение такое, как будто это старуха в маразме.

pic.twitter.com/Pz6oLJQQWA — pani Walewska (@pani_walewska) December 18, 2018

До слова, на початку жовтня Генпрокуратура України оголосила Поклонській підозру у порушенні законів і звичаїв війни. Екс-прокурорка звинувачується, зокрема, у тому, що заборонила діяльність Меджлісу та підписала обвинувальний висновок щодо заступника голови цього кримськотатарського органу Ахмета Чийгоза.