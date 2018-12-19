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      "Окраїна Росії": опальна Поклонська неоднозначно висловилась про Україну

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      Поклонська назвала Україну "окраїною Росії"
      Поклонська назвала Україну "окраїною Росії" / Соцмережі

      Колишня так звана прокур Криму Наталія Поклонська вкотре видала перл. Цього разу депутатка Держдуми РФ заявила, що "Україна – це Росія", поготів "це окраїна Росії".

      Відео з такими її словами з’явилося у мережі.

      Читайте також: "Не дочекалася свого Миколу II": поведінка Поклонської на інавгурації Путіна розбурхала мережу

      Україна – не така. Україна – це Росія. Україна – це окраїна Росії. І там живуть люди, точно такі ж як і ми. І вони хочуть жити під мирним небом. Вони хочуть, щоб діти ходили в школу та щоб їх спокійно зустрічати вдома, не переживаючи, що дитина не повернеться. Вони хочуть розмовляти рідною російською мовою. Вони хочуть зберігати наші традиції, вони хочуть вчити нашу історію, вони хочуть 9 травня виходити на парад разом з ветеранами "Великої вітчизняної війни". Повірте мені, вони цього хочуть,
      – переконує опальна політикиня.

      Водночас Поклонська вважає, що Україна, Росія та Білорусь – неподільні та є народом.

      "Ми – один народ, ми нічим не відрізняємося один від одного. Ми не можемо розвиватися та процвітати окремо один від одного", – наголосила Поклонська.

      До слова, на початку жовтня Генпрокуратура України оголосила Поклонській підозру у порушенні законів і звичаїв війни. Екс-прокурорка звинувачується, зокрема, у тому, що заборонила діяльність Меджлісу та підписала обвинувальний висновок щодо заступника голови цього кримськотатарського органу Ахмета Чийгоза.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Україна – Росія Російська пропаганда Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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