В России угрожают ВСУ прямым столкновением из-за контроля над "серой зоной"

В министерстве иностранных дел России отреагировали на информацию об установлении Вооруженными силами Украины контроля над почти всей "серой зоной" на Донбассе. Там говорят, что возмущены, и угрожают эскалацией.

Об этом ведомство сообщает в официальном комментарии.

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24 канал писал, соответствующую информацию озвучил советник президента государства Юрий Бирюков.

Так, в российском министерстве отмечают, что приближение ВСУ к позициям боевиков существенно увеличивает риск прямого столкновения.

На фоне торможения процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами нормандского формата в Берлине в 2016 года, это выглядит, как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса,

– заявляют там.

Ко всему, в ведомстве отмечают, что Россия ожидает от наблюдателей ОБСЕ оценки действий украинской власти, которая якобы "захватила серую зону".

"Это будет способствовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержке режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского комплекса мероприятий", – говорится в сообщении.

Что такое "серая зона" на Донбассе?

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе есть территории, подконтрольные и неподконтрольные Украины, а есть загадочная "серая зона". Понятие "серая зона" в Украине появилось в 2014 году, после того как были подписаны минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других – всего 200-300 метров.