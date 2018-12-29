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      В России угрожают ВСУ прямым столкновением из-за контроля над "серой зоной"

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      В России отреагировали на информацию об установлении ВСУ контроля над "серой зоной"
      В России отреагировали на информацию об установлении ВСУ контроля над "серой зоной" / Фото из открытых источников

      В министерстве иностранных дел России отреагировали на информацию об установлении Вооруженными силами Украины контроля над почти всей "серой зоной" на Донбассе. Там говорят, что возмущены, и угрожают эскалацией.

      Об этом ведомство сообщает в официальном комментарии.

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      24 канал писал, соответствующую информацию озвучил советник президента государства Юрий Бирюков.

      Так, в российском министерстве отмечают, что приближение ВСУ к позициям боевиков существенно увеличивает риск прямого столкновения.

      На фоне торможения процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами нормандского формата в Берлине в 2016 года, это выглядит, как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса,
      – заявляют там.

      Ко всему, в ведомстве отмечают, что Россия ожидает от наблюдателей ОБСЕ оценки действий украинской власти, которая якобы "захватила серую зону".

      "Это будет способствовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержке режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского комплекса мероприятий", – говорится в сообщении.

      Что такое "серая зона" на Донбассе?
      В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе есть территории, подконтрольные и неподконтрольные Украины, а есть загадочная "серая зона". Понятие "серая зона" в Украине появилось в 2014 году, после того как были подписаны минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других – всего 200-300 метров.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости политики Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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