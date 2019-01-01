Новий очільник ОБСЄ їде в Україну, поїдемо разом на Донбас, – Клімкін

З 1 січня 2019 року стартує річний термін головування Словаччини в ОБСЄ. Головою організації буде міністр закордонних справ цієї країни Мирослав Лайчак, який невдовзі відвідає Україну.

Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін у Twitter.

Читайте також: Російські окупаційні війська стягнули 40 танків на Луганщину, – ОБСЄ

Раніше 24 канал писав, що під час міністерського засідання ОБСЄ в Мілані Лайчак пообіцяв, що Україна буде основним пріоритетом словацького головування.

Крім того, у грудні Лайчак анонсував, що свій перший візит у якості головуючого здійснить до України. Вже 1 січня стали відомі детальніші плани візиту.

Буду радий вітати Мирослава (Лайчака) в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас,

– написав голова МЗС України.

Більше того, Клімкін побажав словацькому головуванню в ОБСЄ "бути на сторожі цінностей та принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються Російською федерацією".