Новий очільник ОБСЄ їде в Україну, поїдемо разом на Донбас, – Клімкін
З 1 січня 2019 року стартує річний термін головування Словаччини в ОБСЄ. Головою організації буде міністр закордонних справ цієї країни Мирослав Лайчак, який невдовзі відвідає Україну.
Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін у Twitter.
Читайте також: Російські окупаційні війська стягнули 40 танків на Луганщину, – ОБСЄ
Раніше 24 канал писав, що під час міністерського засідання ОБСЄ в Мілані Лайчак пообіцяв, що Україна буде основним пріоритетом словацького головування.
Крім того, у грудні Лайчак анонсував, що свій перший візит у якості головуючого здійснить до України. Вже 1 січня стали відомі детальніші плани візиту.
Буду радий вітати Мирослава (Лайчака) в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас,
– написав голова МЗС України.
Більше того, Клімкін побажав словацькому головуванню в ОБСЄ "бути на сторожі цінностей та принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються Російською федерацією".