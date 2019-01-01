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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Новий очільник ОБСЄ їде в Україну, поїдемо разом на Донбас, – Клімкін

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      Новий очільник ОБСЄ їде в Україну, поїдемо разом на Донбас, – Клімкін
      Новий очільник ОБСЄ їде в Україну, поїдемо разом на Донбас, – Клімкін / Фото з відкритих джерех

      З 1 січня 2019 року стартує річний термін головування Словаччини в ОБСЄ. Головою організації буде міністр закордонних справ цієї країни Мирослав Лайчак, який невдовзі відвідає Україну.

      Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін у Twitter.

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      Раніше 24 канал писав, що під час міністерського засідання ОБСЄ в Мілані Лайчак пообіцяв, що Україна буде основним пріоритетом словацького головування.

      Крім того, у грудні Лайчак анонсував, що свій перший візит у якості головуючого здійснить до України. Вже 1 січня стали відомі детальніші плани візиту.

      Буду радий вітати Мирослава (Лайчака) в Україні вже за два тижні, поїдемо разом на Донбас,
      – написав голова МЗС України.

      Більше того, Клімкін побажав словацькому головуванню в ОБСЄ "бути на сторожі цінностей та принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються Російською федерацією".

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини України ОБСЄ Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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