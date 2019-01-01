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      Новый глава ОБСЕ едет в Украину, поедем вместе на Донбасс, – Климкин

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      Новый глава ОБСЕ едет в Украину, поедем вместе на Донбасс, – Климкин
      Новый глава ОБСЕ едет в Украину, поедем вместе на Донбасс, – Климкин / Фото из открытых источников

      С 1 января 2019 года стартует летний срок председательства Словакии в ОБСЕ. Главой организации будет министр иностранных дел этой страны Мирослав Лайчак, который вскоре посетит Украину.

      Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

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      Ранее 24 канал писал, что во время министерского заседания ОБСЕ в Милане Лайчак пообещал, что Украина будет основным приоритетом словацкого председательства.

      Кроме того, в декабре Лайчак анонсировал, что свой первый визит в качестве главы совершит в Украину. Уже 1 января стали известны более детальные планы визита.

      Буду рад приветствовать Мирослава (Лайчака) в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс,
      – написал глава МИД Украины.

      Более того, Климкин пожелал словацкому председательству в ОБСЕ "быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются Российской федерацией".

       

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины МИД Украины Павел Климкин ОБСЕ
      Источник: 24 канал
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