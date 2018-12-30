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      Российские оккупационные войска стянули 40 танков на Луганщину, – ОБСЕ

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      На Луганщине зафиксировали скопление танков боевиков
      На Луганщине зафиксировали скопление танков боевиков / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные войска стянули на Луганщину тяжелое вооружение и готовятся к боевым учениям.

      Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

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      "Так, 27 декабря мини-аппарат БПЛА СММ по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольной власти Украины районах Луганской области зафиксировал 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) возле Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм ), 2 миномета (2Б11 "Сани", 120 мм) и 9 противотанковых ракетных комплексов (вероятно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) вблизи Мирного", – отметили в сообщении.

      Тогда же наблюдатели ОБСЕ обнаружили более 60 боевых бронированных машин (преимущественно боевые машины пехоты) и около 450 наемников в полном боевом снаряжении, которые, вероятно, готовились к учениям с боевой стрельбой.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил ОБСЕ
      Источник: 24 Канал
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