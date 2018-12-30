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      Экс-главарь боевиков Гиркин устроил в Москве одиночный пикет

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      Игорь Гиркин (Стрелков)
      Игорь Гиркин (Стрелков) / Фото из открытых источников

      В Москве бывший главарь пророссийских боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) устроил одиночный пикет. В руках он держал плакат-обращение к российской власти с надписью: "Сдача Южных Курил – госизмена".

      Об этом в Facebook сообщили волонтеры фонда "Вернись живым".

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      "Система прожевала и выплюнула Гиркина, как отработанный материал. Существует версия, что президент России приревновал фанатика-реконструктора, потому что популярность этого боевика времен "фурора" в Славянске у "братского" российского народа была очень велика, даже больше, чем популярность самого Путина, и российские спецслужбы вывезли Гиркина связанным на родину", – говорится в сообщении.

      Авторы статьи добавили, что Гиркин ушел в оппозицию к российской власти, поскольку до сих пор верит в "русский мир" и мечтает о возрождении СССР эпохи сталинизма.

      протест Гіркіна
      Протест Гиркина

      Кто такой Игорь Гиркин? террорист и отставной офицер вооруженных сил России, полковник ГРУ РФ. Руководитель движения пророссийских боевиков "Новороссия" с 2014 года. Также известен под псевдонимом Игорь Стрелков, прозвище "стрелок". Сыграл значительную роль в начале нападения России на Украину на Донбассе. Причастен к захвату Верховной Рады Крыма, командовал штурмом фотограметрического центра в Симферополе, руководитель российского диверсионного группировки в Симферополе, а затем в Славянске Донецкой области. Руководил захватом Славянска. Один из организаторов деятельности пророссийских сепаратистов и так называемого "народного ополчения Донбасса", а с 16 мая до 14 августа 2014 года — "министр обороны ДНР". Российское командование боевиков Донбасса устранило Гиркина с любых "должностей", за что тот очень обиделся и сегодня активно критикует власть РФ.

      Почему Россия и Япония спорят из-за Курильских островов? Разногласия между странами относительно принадлежности южных островов Курильской возникло из-за оккупации островов советскими войсками в 1945 году во время японско-советской войны. До оккупации острова входили в японскую область Немуро префектуры Хоккайдо. После войны острова были присоединены к Южнокурильскому району Сахалинской области России. Япония не признает российский суверенитет над островами и считает их своими.

      В частности, во время подписания Сан-Францисского мирного договора 1951 года с союзниками Япония отказалась от Курил и Южного Сахалина, однако не признала советский суверенитет. СССР, правопреемником которого является Россия, не подписал этот мирный договор, считая Курилы своими на основании договоренностей союзников во время Второй мировой войны.

      После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

      Теги: Новости Украины Новости России Москва Война на Донбассе Протесты Япония
      Источник: 24 Канал
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