Россия может лишиться Курил: что говорят у Путина

Сейчас в России активно ходят разговоры, что Кремль готовится отдать Курилы Японии. И такие упреки в сторону Путина и российской власти звучат на фоне так называемого "героического присоединения Крыма" – якобы украинский полуостров забрали, а свои родненькие Курилы отдаем. Но у хозяина Кремля все отрицают.

Недавно во время встречи в Сингапуре российский президент Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ договорились работать над мирным соглашением на основе декларации 1956 года.

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О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?

Согласно тому документу, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, которое существовало после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи. Заметим, что это стало бы шагом навстречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.

Договоренность лидеров России и Японии прокомментировал спикер российского президента Дмитрий Песков, пишет ТСН.

Мы за эти дни вместе с вами видели очень большое количество различных соображений, политологических домыслов о том, что, мол, уже есть какое-то сепаратное соглашение о передаче островов и так далее. Это не так, и так быть не может. Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет. Об этом, собственно, говорил президент Путин, отвечая на вопросы журналистов,

– отметил он.

Вместе с тем пресс-секретарь добавил, что стороны пойдут на компромисс, который не будет противоречить национальным интересам обоих государств.

"Конечно, имея такой богатый опыт, Россия не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, прежде всего с Соединенными Штатами Америки. Это принимается во внимание, и во время переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос", – резюмировал Песков.

Напомним, официальные Киев и Токио подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере обороны. К слову, Украина – первое государство восточноевропейского региона, с которым Япония подписала подобный документ.