Япония обещает оставить Курилы без американских военных баз

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США размещать там ни позволят.

Об этом сообщает агентство "ТАСС".

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Согласно японо-американскому соглашению по безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. Однако, как сообщили высокопоставленные японские чиновники, они не могут быть размещены без согласия Японии.

Напомним, что Япония и США ранее заявили о разработке плана совместного реагирования объединенных вооруженных сил в случае возникновения угрозы со стороны Китая в районе спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.