Япония хочет создать подводный беспилотник для мониторинга удаленных островов, – СМИ

В Токио считают, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море. Беспилотник должен обеспечить регулярный мониторинг удаленных островов на границах территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны страны.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

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Отмечается, что соответствующее положение правительство хочет включить в оборонную политику страны в период с 2019 по 2024. В нем будет указано, что Япония требует создания собственного беспилотника для подводных операций, способного выполнять различные задачи, в первую очередь наблюдения и сбор данных. Согласно предварительному плану, размеры аппарата составят около 10 метров в длину. Первые испытания пройдут не ранее 2021 в специальном резервуаре в западной префектуре Ямагути.

Минобороны Японии считает, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море, где страны ведут территориальный спор вокруг островов Сенкаку. Кроме того, в японском правительстве развитие технологий беспилотного управления рассматривают как одну из мер борьбы с нехваткой кадров в силах самообороны.

Отношения между Токио и Пекином обострились на фоне территориального спора вокруг Сенкаку. Конфликт разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японским правительством этих земель у частных владельцев. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически осуществляют демонстративные меры в прибрежную зону.