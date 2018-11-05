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      Япония хочет создать подводный беспилотник для мониторинга удаленных островов, – СМИ

      8 Читати новину українською
      Острова Сенкаку
      Острова Сенкаку / aktuality

      В Токио считают, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море. Беспилотник должен обеспечить регулярный мониторинг удаленных островов на границах территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны страны.

      Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

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      Отмечается, что соответствующее положение правительство хочет включить в оборонную политику страны в период с 2019 по 2024. В нем будет указано, что Япония требует создания собственного беспилотника для подводных операций, способного выполнять различные задачи, в первую очередь наблюдения и сбор данных. Согласно предварительному плану, размеры аппарата составят около 10 метров в длину. Первые испытания пройдут не ранее 2021 в специальном резервуаре в западной префектуре Ямагути.

      Минобороны Японии считает, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море, где страны ведут территориальный спор вокруг островов Сенкаку. Кроме того, в японском правительстве развитие технологий беспилотного управления рассматривают как одну из мер борьбы с нехваткой кадров в силах самообороны.

      Отношения между Токио и Пекином обострились на фоне территориального спора вокруг Сенкаку. Конфликт разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японским правительством этих земель у частных владельцев. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически осуществляют демонстративные меры в прибрежную зону.

      Теги: Новости политики Япония Китай
      Источник: 24 Канал
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