Японія хоче створити підводний безпілотник для моніторингу віддалених островів, – ЗМІ

У Токіо вважають, що розробка подібного безпілотника необхідна в умовах зростання активності Китаю, в тому числі у Східно-Китайському морі. Безпілотник має забезпечити регулярний моніторинг віддалених островів на кордонах територіальних вод і ексклюзивної економічної зони країни.

Про це повідомила агенція Kyodo з посиланням на урядові джерела.

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Зазначається, що відповідне положення уряд хоче включити в оборонну політику країни у період з 2019 по 2024 рік. У ньому буде зазначено, що Японія потребує створення власного безпілотника для підводних операцій, здатного виконувати різні завдання, в першу чергу спостереження і збір даних. Згідно з попереднім планом, розміри апарату складуть близько 10 метрів у довжину. Перші випробування пройдуть не раніше 2021 року в спеціальному резервуарі в західній префектурі Ямагуті.

Міноборони Японії вважає, що розробка подібного безпілотника необхідна в умовах зростання активності Китаю, в тому числі в Східно-Китайському морі, де країни ведуть територіальну суперечку навколо островів Сенкаку. Крім того, в японському уряді розвиток технологій безпілотного управління розглядають як один із заходів боротьби з нестачею кадрів в силах самооборони.

Відносини між Токіо і Пекіном загострилися на тлі територіальної суперечки навколо Сенкаку. Конфлікт розгорівся у вересні 2012 року після покупки японським урядом цих земель у приватних власників. Відтоді китайські кораблі постійно курсують поблизу спірних островів і періодично здійснюють демонстративні заходи в прибережну зону.