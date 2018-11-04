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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Японія та США готують план реагування на погрози Китаю біля островів Сенкаку, – ЗМІ

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      Острови Сенкаку
      Острови Сенкаку / Фото з відкритих джерел

      Японія і США займаються розробкою плану спільного реагування своїх збройних сил в разі виникнення загрози з боку Китаю в районі спірних островів Сенкаку в Східно-Китайському морі.

      Про це повідомило видання Kyodo.

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      Зазначається, що сторони ведуть консультації з цього питання, а остаточний документ заплановано скласти у березні 2019 року. У ньому, зокрема, будуть прописані дії сил самооборони Японії і американських військових у ситуаціях, з якими японська берегова охорона не в змозі впоратися самостійно. Наприклад, мова йде про висадку озброєних китайських рибалок на острови.

      Токіо і Вашингтон підтверджували, що дія статті 5 американо-японського Договору про взаємне співробітництво і гарантії безпеки, який був підписаний 19 січня 1960 року, поширюється на острови Сенкаку в Східно-Китайському морі, і що США виступають проти будь-яких односторонніх кроків по зміні там статусу-кво. Проте, американська сторона неодноразово заявляла, що не буде виявляти свою позицію з приводу суверенітету над цими територіями тієї чи іншої країни. Тому після розробки плану спільного реагування в Токіо розраховують на більш активну підтримку США в територіальній суперечці.

      Відносини між Токіо і Пекіном загострилися на тлі територіальної суперечки навколо островів Сенкаку, який розгорівся у вересні 2012 року після покупки японським урядом цих земель у приватних власників. З того часу китайські кораблі постійно курсують поблизу спірних островів і періодично здійснюють демонстративні заходи в прибережну зону. Попри деяке "відлигу" у стосунках, після візиту прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Пекін в кінці жовтня, Токіо насторожено відноситься до військової політики сусіда в Східно-Китайському морі.

      Теги: Новини США Новини політики Японія Китай
      Джерело: 24 Канал
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