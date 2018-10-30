Трамп сподівається на укладення великої торгівельної угоди з Китаєм

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що зуміє укласти з Китаєм "велику угоду" у торговельній сфері.

Про це лідер США повідомив у інтерв'ю телеканалу Foxnews.

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Я думаю, що ми укладемо велику угоду з Китаєм, і вона повинна стати великою. Китай спустошує нашу країну, вони щорічно забирають в середньому 500 мільярдів доларів у рік!

– підкреслив політик.

Маючи на увазі торговий дефіцит з КНР Трамп наголосив, що такого "більше не станеться".

При цьому в разі невдачі глава Білого дому обіцяє посилити мита на китайську продукцію.

"Обмеження на 250 мільярдів і 267 мільярдів доларів чекають своєї черги, якщо ми не зможемо укласти угоду", – заявив Трамп.

За його версією, Китай "дійсно в економічному плані завдав шкоди" США.

"Я можу укласти угоду хоч зараз, але я кажу, що Китай просто не готовий", – заявив глава США.

Дональд Трамп висловив впевненість, що Вашингтон "здобуде перемогу" у торговій суперечці з Пекіном.