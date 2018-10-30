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      Трамп сподівається на укладення великої торгівельної угоди з Китаєм

      226 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що зуміє укласти з Китаєм "велику угоду" у торговельній сфері.

      Про це лідер США повідомив у інтерв'ю телеканалу Foxnews.

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      Я думаю, що ми укладемо велику угоду з Китаєм, і вона повинна стати великою. Китай спустошує нашу країну, вони щорічно забирають в середньому 500 мільярдів доларів у рік! 
      – підкреслив політик.

      Маючи на увазі торговий дефіцит з КНР Трамп наголосив, що такого "більше не станеться".

      При цьому в разі невдачі глава Білого дому обіцяє посилити мита на китайську продукцію.

      "Обмеження на 250 мільярдів і 267 мільярдів доларів чекають своєї черги, якщо ми не зможемо укласти угоду", – заявив Трамп.

      За його версією, Китай "дійсно в економічному плані завдав шкоди" США.

      "Я можу укласти угоду хоч зараз, але я кажу, що Китай просто не готовий", – заявив глава США.

      Дональд Трамп висловив впевненість, що Вашингтон "здобуде перемогу" у торговій суперечці з Пекіном.

      Теги: Новини політики Китай Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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