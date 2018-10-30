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      Трамп надеется на заключение крупной торговой сделки с Китаем

      66 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сможет заключить с Китаем "крупную сделку" в торговой сфере.

      Об этом лидер США сообщил в интервью телеканалу Foxnews.

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      Я думаю, что мы заключим крупную сделку с Китаем, и она должна стать большой. Китай опустошает нашу страну, они ежегодно уносят в среднем 500 миллиардов долларов в год!
      – подчеркнул политик.

      Имея в виду торговый дефицит с КНР Трамп отметил, что такого "больше не случится".

      При этом в случае неудачи глава Белого дома обещает усилить пошлины на китайскую продукцию.

      "Ограничения на 250 миллиардов и 267 миллиардов долларов ждут своей очереди, если мы не сможем заключить соглашение", – заявил Трамп.

      По его версии, Китай "действительно в экономическом плане нанес ущерб" США.

      "Я могу заключить соглашение хоть сейчас, но я говорю, что Китай просто не готов", – заявил глава США.

      Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон "одержит победу" в торговом споре с Пекином.

      Теги: Новости политики Дональд Трамп Китай Новости США
      Источник: 24 Канал
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