Трамп надеется на заключение крупной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что сможет заключить с Китаем "крупную сделку" в торговой сфере.

Об этом лидер США сообщил в интервью телеканалу Foxnews.

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Я думаю, что мы заключим крупную сделку с Китаем, и она должна стать большой. Китай опустошает нашу страну, они ежегодно уносят в среднем 500 миллиардов долларов в год!

– подчеркнул политик.

Имея в виду торговый дефицит с КНР Трамп отметил, что такого "больше не случится".

При этом в случае неудачи глава Белого дома обещает усилить пошлины на китайскую продукцию.

"Ограничения на 250 миллиардов и 267 миллиардов долларов ждут своей очереди, если мы не сможем заключить соглашение", – заявил Трамп.

По его версии, Китай "действительно в экономическом плане нанес ущерб" США.

"Я могу заключить соглашение хоть сейчас, но я говорю, что Китай просто не готов", – заявил глава США.

Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон "одержит победу" в торговом споре с Пекином.