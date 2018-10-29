Звірять годинники з багатьох проблем: у Кремлі прокоментували майбутню зустріч Трампа з Путіним

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що обговорюватимуть лідери Росії та США на майбутній зустрічі у Парижі.

Про це інформує ТАСС.

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Зустріч пройде в рамках міжнародного заходу в Парижі щодо тієї домовленості, яка була досягнута в ході перебування в Москві помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона,

– розповів представник Кремля журналістам.

За його словами, "головна мета зустрічі – звірення годинників".

У президентів Росії і США традиційно дуже багато питань, за якими потрібно обмінюватися думками, як і раніше дуже багато питань, що стосуються стабільності, тим більше в контексті озвученого наміру Сполучених Штатів Америки вийти з ДРСМД", – зазначив Пєсков.

На його погляд, все буде на порядку денному зустрічі в Парижі. Прес-секретар російського лідера додав, що президенти обговорять двосторонні російсько-американські відносини.

"Це звіряння годинників і є головною метою подібних зустрічей", – пояснив Пєсков.

Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.