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      Що відомо про зустріч Путіна та Трампа у Вашингтоні: заява Пєскова

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      Чітких домовленостей щодо візиту Путіна до Вашингтона немає, – Пєсков
      Чітких домовленостей щодо візиту Путіна до Вашингтона немає, – Пєсков / Getty Images

      Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поки немає жодної конкретики щодо зустрічі у Вашингтоні господарів Кремля та Білого дому – Володимира Путіна та Дональда Трампа відповідно.

      Відповідні його слова передає інформаційна агенція ТАСС.

      Читайте також: Якою буде зустріч Путіна та Трампа у Парижі: коментар Болтона

      "Щодо імовірності візиту Володимира Путіна до Вашингтона, де він має зустрітися з Дональдом Трампом, то поки немає чітких домовленостей", – зазначив він.

      Нагадаємо, під час свого візиту до Росії (22-23 жовтня) радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон сповістив, що передав російському президенту запрошення від його американського колеги відвідати Вашингтон.

      Крім того, він разом із російською стороною домовився про зустріч Путіна та Трампа у Парижі: захід заплановано на 11 листопада та він відбудеться у рамках відзначення сторіччя закінчення Першої Світової війни. ЗМІ припускають, що головною темою перемовин стане Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Володимир Путін Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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