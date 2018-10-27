Що відомо про зустріч Путіна та Трампа у Вашингтоні: заява Пєскова

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що поки немає жодної конкретики щодо зустрічі у Вашингтоні господарів Кремля та Білого дому – Володимира Путіна та Дональда Трампа відповідно.

Відповідні його слова передає інформаційна агенція ТАСС.

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"Щодо імовірності візиту Володимира Путіна до Вашингтона, де він має зустрітися з Дональдом Трампом, то поки немає чітких домовленостей", – зазначив він.

Нагадаємо, під час свого візиту до Росії (22-23 жовтня) радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон сповістив, що передав російському президенту запрошення від його американського колеги відвідати Вашингтон.



Крім того, він разом із російською стороною домовився про зустріч Путіна та Трампа у Парижі: захід заплановано на 11 листопада та він відбудеться у рамках відзначення сторіччя закінчення Першої Світової війни. ЗМІ припускають, що головною темою перемовин стане Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.