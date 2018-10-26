Трамп запропонував Путіну приїхати у Вашингтон

Дональд Трамп запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року. Радник американського лідера передав президенту Росії запрошення під час зустрічі з ним у Москві раніше цього тижня.

Про це заявив Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє вірменська службі "Радіо Свобода".

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При цьому Болтон заявив, що особисті переговори лідерів США і Росії можуть принести результат.

Мені здається, що прогрес у взаєминах із Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, в чому полягають їхні національні інтереси. Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо,

– сказав він.

Нагадаємо, 11 листопада лідери двох країн приїдуть в Париж, коли там відзначатимуть сторіччя закінчення Першої Світової війни. Трамп і Путін можуть провести там переговори, головною темою яких стане ДРСМД.



До слова, 23 жовтня радник Дональда Трампа, Джон Болтон, зустрівся у Москві із президентом РФ Володимиром Путіним. До цього Болтон уже встиг у Москві зустрітися із секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, а потім провів закриті перемовини з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Всі ці зустрічі відбуваються на тлі заяви США про ймовірний вихід із епохальної угоди про ядерні озброєння з Росією.