Трамп предложил Путину приехать в Вашингтон

Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Советник американского лидера передал президенту России приглашение во время встречи с ним в Москве ранее на этой неделе.

Об этом заявил Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, сообщает армянская служба "Радио Свобода".

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При этом Болтон заявил, что личные переговоры лидеров США и России могут принести результат.

Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем,

– сказал он.

Напомним, 11 ноября лидеры двух стран приедут в Париж, когда там будут отмечать столетие окончания Первой Мировой войны. Трамп и Путин могут провести там переговоры, главной темой которых станет ДРСМД.

К слову, 23 октября советник Дональда Трампа, Джон Болтон встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого Болтон уже успел в Москве встретиться с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, а затем провел закрытые переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Все эти встречи происходят на фоне заявления США о вероятном выходе из эпохального соглашения о ядерном вооружении с Россией.