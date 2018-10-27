Что известно о встрече Путина и Трампа в Вашингтоне: заявление Пескова

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакой конкретики о встрече в Вашингтоне хозяев Кремля и Белого дома – Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно.

Соответствующие его слова передает информационное агентство ТАСС.

Читайте также: Какой будет встреча Путина и Трампа в Париже: комментарий Болтона

"Что касается вероятности визита Владимира Путина в Вашингтон, где он должен встретиться с Дональдом Трампом, то пока нет четких договоренностей", – отметил он.

Напомним, во время своего визита в Россию (22-23 октября) советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что передал российскому президенту приглашение от его американского коллеги посетить Вашингтон.

Кроме того, он вместе с российской стороной договорился о встрече Путина и Трампа в Париже: мероприятие запланировано на 11 ноября и он состоится в рамках празднования столетия окончания Первой Мировой войны. СМИ предполагают, что главной темой переговоров станет Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.