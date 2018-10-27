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      Какой будет встреча Путина и Трампа: комментарий Болтона

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      Встреча Путина и Трампа будет короткой, не будет полноценного саммита, – Болтон
      Встреча Путина и Трампа будет короткой, не будет полноценного саммита, – Болтон / Getty Images

      Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил информацию о грядущей встрече хозяев Кремля и Белого дома – Владимира Путина и Дональда Трампа соответственно.

      Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Тбилиси, передает "Радио Свобода".

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      По его словам, эта встреча "будет короткой", то есть речь идет не о полноценном саммите.

      Кроме того, советник американского президента подтвердил, что передал Владимиру Путину приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон. Однако, отметил он, пока неясно, когда может произойти подобный визит.

      Напомним, ранее СМИ сообщали, что 11 ноября лидеры двух стран приедут в Париж, когда там будут отмечать столетие окончания Первой Мировой войны. Трамп и Путин могут провести там переговоры, главной темой которых станет выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 

      К слову, 23 октября советник Дональда Трампа, Джон Болтон, встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого Болтон уже успел в Москве встретиться с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, а затем провел закрытые переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Все эти встречи происходят на фоне заявления США о возможном выходе из эпохального соглашения о ядерных вооружениях с Россией.

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      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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