США пригрозили России новыми санкциями: подробности

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США готовы сделать все, что сочтут необходимым, в том числе ввести новые санкции в отношении России, в связи с ее вмешательством в выборы США и оккупацией Крыма.

Соответствующее заявление Болтон сделал во время своего визита в Грузию, передает ДС.

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Было бы, конечно, неточным говорить, что мы больше не будем налагать санкции на Россию. Мы будем делать то, что от нас требуется, и то, что мы считаем необходимым,

– подчеркнул он.

Болтон уточнил, что санкции могут повлиять на суверенный долг РФ, даже если они прямо на него не нацелены.

"Долг может быть нарушен, на него может быть осуществлено влияние, если он вовлечен в финансовую транзакцию, связанную с другой транзакцией, на которую наложены санкции, но речь не идет о самом долге", – уточнил советник Трампа.

Добавим, что недавно стало известно о том, что Евросоюз готовит новые санкции против России. Они должны стать реакцией ЕС на многочисленные кибератаки со стороны РФ.

Напомним, отношения России и США в последнее время существенно ухудшились, в частности, из-за вероятного выхода последних из Соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности. На фоне последних событий РФ и США предварительно согласовали встречу своих лидеров. Так, встреча Путина и Трампа запланирована на 11 ноября в Париже.