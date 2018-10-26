США пригрозили Росії новими санкціями: подробиці

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що США готові зробити все, що визнають за необхідне, в тому числі ввести нові санкції відносно Росії, в зв'язку з її втручанням у вибори США та окупацією Криму.

Відповідну заяву Болтон зробив під час свого візиту в Грузію, передає ДС.

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Було б, звичайно, неточним говорити, що ми більше не будемо накладати санкції на Росію. Ми будемо робити те, що від нас вимагається, і те, що ми вважаємо за необхідне,

– наголосив він.

Болтон уточнив, що санкції можуть вплинути на суверенний борг РФ, навіть якщо вони прямо на нього не націлені.

"Борг може бути порушено, на нього може бути здійснено вплив, якщо він є залученим у фінансову транзакцію, пов'язану з іншою транзакцією, на яку накладено санкції, але мова не йде про сам борг", – уточнив радник Трампа.

Додамо, нещодавно стало відомо про те, що Євросоюз готує нові санкції проти Росії. Вони мають стати реакцією ЄС на численні кібератаки з боку РФ.

Нагадаємо, відносини Росії та США останнім часом суттєво погіршились, зокрема, через ймовірний вихід останніх із Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. На тлі останніх подій РФ та США попередньо узгодили зустріч своїх лідерів. Так, зустріч Путіна і Трампа запланована на 11 листопада в Парижі.