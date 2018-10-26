На войне всех против всех не будет победителя, – Горбачев о новой гонке вооружений

Намерение президента США Дональда Трампа расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) означает, что в мире объявлена новая гонка вооружений. США фактически взяли на себя инициативу по разрушению всей системы международных соглашений, которая служила основным фундаментом мира и безопасности после Второй мировой войны.

Об этом в статье для The New York Times пишет экс-президент СССР Михаил Горбачев, который в 1987 году вместе с Рональдом Рейганом подписал ракетный договор.

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В 2015 году Россия и США отчитались, что сняли с вооружения и в основном уничтожили 85% своих арсеналов периода холодной войны. Сегодня это колоссальное достижение оказалось под угрозой, отмечает автор публикации.

На "войне всех против всех" не будет победителя, особенно если она закончится ядерной войной. А этот вариант нельзя исключать. Гонка вооружений, международная напряженность, враждебность и общее недоверие лишь повысят риск эскалации, предостерегает Горбачев.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.

Про какой договор говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



​Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.