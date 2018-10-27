Якою буде зустріч Путіна та Трампа: коментар Болтона

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон підтвердив інформацію про прийдешню зустріч господарів Кремля та Білого дому – Володимира Путіна та Дональда Трампа відповідно.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції у Тбілісі, передає "Радіо Свобода".

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За його словами, ця зустріч "буде короткою", тобто мовиться не про повноцінний саміт.

Крім того, радник американського президента підтвердив, що передав Володимиру Путіну запрошення від Дональда Трампа відвідати Вашингтон. Однак, зауважив він, поки неясно, коли може відбутися подібний візит.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 11 листопада лідери двох країн приїдуть в Париж, коли там відзначатимуть сторіччя закінчення Першої Світової війни. Трамп і Путін можуть провести там переговори, головною темою яких стане вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.



До слова, 23 жовтня радник Дональда Трампа, Джон Болтон, зустрівся у Москві із президентом РФ Володимиром Путіним. До цього Болтон уже встиг у Москві зустрітися із секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, а потім провів закриті перемовини з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Всі ці зустрічі відбуваються на тлі заяви США про ймовірний вихід із епохальної угоди про ядерні озброєння з Росією.