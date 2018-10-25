"Вони вже прийняли остаточне рішення": в РФ зробили заяву щодо виходу США із ракетного договору
Глава російського МЗС Сергій Лавров зробив резонансну заяву про вихід США із ракетного договору. Політик уточнив, що американці вже прийняли остаточне рішення.
Про це Лавров заявив в ефірі одного із прокремлівських телеканалів.
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В ході переговорів у Москві, в тому числі під час зустрічі президента Путіна з Джоном Болтоном, – стало зрозуміло, що США вже прийняли остаточне рішення,
– розповів очільник МЗС РФ.
Окрім цього, Лавров навіть назвав термін остаточного виходу США з Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Рішення буде формалізоване, мабуть, дуже скоро: через місяць – півтора,
– уточнив він.
Додамо, що президент Росії Володимир Путін звинуватив США у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У зв'язку з цим він пригрозив їм новою "гонкою озброєнь", від чого може постраждати Європа.
Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, під час найближчих зустрічей з російськими чиновниками радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Згодом можливий вихід із ядерного договору анонсував президент США Дональд Трамп. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок зробив би світ більш небезпечним.
Про який договір мовиться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту.
Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.
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24 жовт 2018Чи готові США та Росія оголосити нову гонку озброєнь
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