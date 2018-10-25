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      "Вони вже прийняли остаточне рішення": в РФ зробили заяву щодо виходу США із ракетного договору

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      Лавров заявив, що у США вже прийняли остаточне рішення щодо виходу із ракетного договору
      Лавров заявив, що у США вже прийняли остаточне рішення щодо виходу із ракетного договору / фото з відкритих джерел

      Глава російського МЗС Сергій Лавров зробив резонансну заяву про вихід США із ракетного договору. Політик уточнив, що американці вже прийняли остаточне рішення.

      Про це Лавров заявив в ефірі одного із прокремлівських телеканалів.

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      В ході переговорів у Москві, в тому числі під час зустрічі президента Путіна з Джоном Болтоном, – стало зрозуміло, що США вже прийняли остаточне рішення,
      – розповів очільник МЗС РФ.

      Окрім цього, Лавров навіть назвав термін остаточного виходу США з Угоди про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Рішення буде формалізоване, мабуть, дуже скоро: через місяць – півтора,
      – уточнив він.

      Додамо, що президент Росії Володимир Путін звинуватив США у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. У зв'язку з цим він пригрозив їм новою "гонкою озброєнь", від чого може постраждати Європа.

      Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, під час найближчих зустрічей з російськими чиновниками радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Згодом можливий вихід із ядерного договору анонсував президент США Дональд Трамп. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок зробив би світ більш небезпечним.

      Про який договір мовиться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      хроніка подій

       

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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