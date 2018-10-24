Чи готові США та Росія оголосити нову гонку озброєнь

Дональд Трамп і Володимир Путін оголосили про свою зустріч у Парижі 11 листопада. За кілька місяців після начебто успішних переговорів у Ґельсінкі стосунки між Вашингтоном і Москвою знову зайшли у глухий кут. Зокрема, Трамп погрожує виходом із Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Росія запевняє: буде відповідати.

8 грудня 1987 року. У Вашингтоні Рональд Рейган і Михайло Горбачов підписують Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Цей документ змінив хід історії, адже дав старт згортанню гонки озброєнь.

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"Вперше в історії мову контролю над зброєю замінили мовою скорочення озброєння. У цьому випадку йдеться про ліквідацію цілого класу ядерних радянських і американських ракет", – заявив тоді 40-й президент США Рональд Рейган.

Вашингтон і Москва домовилися знищити ракети з радіусом дії від 150 до 5 тисяч кілометрів за три роки і не виготовляти та не випробувати їх більше. І у 1991 році обидві сторони задекларували виконання цього завдання. СРСР ліквідував майже 2 тисячі ракетних комплексів, а США – 900. А вже за чверть століття Москва і Вашингтон взялися переглядати історичні домовленості.

Росія порушила угоду. Вони порушували її впродовж багатьох років. Я не знаю, чому президент Обама не почав переговори або не вийшов з угоди. Ми не дозволимо їм порушувати ядерну угоду і виготовляти зброю у той час, як нам це не дозволено робити,

– зазначив президент США Дональд Трамп.

Приводом для звинувачень на адресу Москви стала російська ракета 9М729. За даними американських військовиків, Росія оснащує цими снарядами свої ракетні установки "Іскандер-М". Радіус її дії може сягати від 500 метрів до 5,5 тисяч кілометрів. Тобто її можна класифікувати як ракету середньої дальності, яка може вразити будь-яку ціль у Європі. У Москві традиційно заперечують будь-які порушення.

Названий американцями ракетний засіб, а саме крита ракета наземного базування з індексом 9М729 повністю відповідає вимогам договору, вона не розроблялася і не випробовувалася на заборонену за договором дальність,

– прокоментувала представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Для з’ясування ситуації до Москви Трамп направив свого радника з нацбезпеки Джона Болтона. Але переговори з очільником Кремля виявилися безрезультатними.

"Проблема полягає у тому, що зараз в Європі є російські ракети, які порушують угоду про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Загроза не в тому, що США виходять з угоди, а в тому, що росіяни вже розмістили свої ракети", – наголосив радник з нацбезпеки президента США Джон Болтон.

І поки у Брюсселі закликають сторони дотримуватися Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, Трамп їде до Європи особисто розмовляти з Путіним. Зустріч двох лідерів запланована на 11 листопада у Парижі. Вочевидь, відновлення гонки озброєнь стане головною темою переговорів. Попереднє таке протистояння Москва програла, бо значні військові витрати зрештою призвели до розвалу СРСР.