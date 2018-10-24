Готовы ли США и Россия объявить новую гонку вооружений

Дональд Трамп и Владимир Путин объявили о своей встрече в Париже 11 ноября. Через несколько месяцев после якобы успешных переговоров в Хельсинки отношения между Вашингтоном и Москвой снова зашли в тупик. В частности, Трамп угрожает выходом из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия уверяет: будет отвечать.

8 декабря 1987 года. В Вашингтоне Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписывают Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот документ изменил ход истории, ведь дал старт свертыванию гонки вооружений.

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"Впервые в истории язык контроля над оружием поменяли на язык сокращения вооружения. В данном случае речь идет о ликвидации целого класса ядерных советских и американских ракет", – заявил тогда 40-й президент США Рональд Рейган.

Вашингтон и Москва договорились уничтожить ракеты с радиусом действия от 150 до 5 тысяч километров за три года и не производить и не испытывать их больше. И в 1991 году обе стороны задекларировали выполнения этой задачи. СССР ликвидировал почти 2 тысячи ракетных комплексов, а США – 900. А уже через четверть века Москва и Вашингтон взялись просматривать исторические договоренности.

Россия нарушила соглашение. Они нарушали его на протяжении многих лет. Я не знаю, почему президент Обама не начал переговоры или не вышел из сделки. Мы не позволим им нарушать ядерное соглашение и производить оружие в то время, как нам это не разрешено делать,

– отметил президент США Дональд Трамп.

Поводом для обвинений в адрес Москвы стала российская ракета 9М729. По данным американских военных, Россия оснащает этими снарядами свои ракетные установки "Искандер-М". Радиус ее действия может достигать от 500 метров до 5,5 тысяч километров. То есть ее можно классифицировать как ракету средней дальности, которая может поразить любую цель в Европе. В Москве традиционно отрицают любые нарушения.

Названное американцами ракетное средство, а именно крытая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью соответствует требованиям договора, она не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по договору дальность,

– прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Для выяснения ситуации в Москву Трамп направил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Но переговоры с главой Кремля оказались безрезультатными.

"Проблема заключается в том, что сейчас в Европе есть русские ракеты, которые нарушают соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности. Угроза не в том, что США выходят из соглашения, а в том, что россияне уже разместили свои ракеты", – подчеркнул советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.

И пока в Брюсселе призывают стороны соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, Трамп едет в Европу лично разговаривать с Путиным. Встреча двух лидеров запланирована на 11 ноября в Париже. Очевидно, возобновление гонки вооружений станет главной темой переговоров. Предыдущее такое противостояние Москва проиграла, потому что значительные военные расходы в конечном итоге привели к развалу СССР.