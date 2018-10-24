"Чрезвычайно опасно": в России испугались заявления Трампа о наращивании ядерного потенциала

Москва считает чрезвычайно опасными заявления президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал. В словах американского лидера Кремль увидел декларирование намерений вступить в гонку вооружений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

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24 канал писал, что президент США Дональд Трамп заявил о планах США наращивать ядерный потенциал, "пока кое-кто не одумается". По его словам, цель этого – усилить давление на Россию и Китай.

В Кремле напомнили, что прежде всего думают о "своих национальных" интересах. Зато такие заявления Трампа считают угрожающими.

Это сделает мир более опасным. Вы знаете, на разных уровнях мы об этом говорили: и президент говорил, и на других уровнях, что мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России,

– заявил Песков.

Кроме того, заявление американского лидера о возможном наращивании Вашингтоном ядерного потенциала Песков назвал откровенным намерением вступить "в гонку вооружений".

"Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений вступить в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений", – добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что государства НАТО не будут увеличивать в Европе ядерного потенциала в ответ на новые ракетные разработки России. Однако в организации понимают, что Вашингтон планирует выйти из Договора о запрете ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения со стороны Кремля.