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      Трамп пригрозил Китаю и России наращиванием ядерного потенциала

      179 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп заявил, что США планируют наращивать ядерный потенциал, "пока кое-кто не одумается". По его словам, в первую очередь, цель этого шага – усилить давление на Россию и Китай.

      Об этом сообщило издание BBC.

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      Эта угроза адресована всем, кому пожелаете – Китаю, России и всем, кто хочет играть в эти игры... Россия не придерживалась духа договора и самого договора,
      – сказал Дональд Трамп на пресс-конференции.

      Трамп уже заявил, что, по его мнению, Россия нарушает подписанный в 1987 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

      Россия утверждает, что соблюдает все подписанных 30 лет назад договоренности.

      Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможен выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

      О каком договоре идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости России Новости политики Дональд Трамп Новости США Китай Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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