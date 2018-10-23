США рішуче налаштовані щодо розірвання ракетного договору з Росією, – Болтон

Сполучені Штати серйозно налаштовані вийти з епохальної угоди про ядерні озброєння з Росією, але перед тим, як офіційно повідомити про своє рішення, Вашингтон планує провести подальші дискусії з Москвою та консультації із союзниками в Європі та Азії.

Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

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Видання нагадує, що глава Білого дому Дональд Трамп оголосив про намір вивести країну з Договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії (РСМД) 20 жовтня. Через два дні він заявив журналістам, що США будуть нарощувати свій ядерний арсенал, "поки вони (ймовірно, російська сторона – "24") не схаменуться. Відповідаючи на додаткові питання журналістів, американський лідер сказав, що це попередження "поширюється на Китай, і на Росію, і на будь-кого, хто хоче грати в цю гру".

Цього ж дня Болтон зустрівся з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим у Москві. Згодом американський політик провів закриту зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Після перемовин із російськими високопосадовцями радник Трампа зазначив, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо розгортання ракет в Європі у разі розірвання договору.

Я знаю, деякі припустили, що це щось на зразок тактики торгу. І я обговорив це з російською стороною. Як змусити їх повернутися до дотримання договору, який вони, за їхніми словами, не порушують? Не знаю. Вони (росіяни – "24") не вважають, що порушують його. Ми рішуче не згодні з цим твердженням. Але це знак, що вони не планують змінювати свою лінію поведінки,

– зазначив для WST Болтон.

Він також додав, що, за підрахунками США, "від третини до половини всіх балістичних ракет Китаю суперечили б умовам Договору про ліквідацію РСМД, якби Пекін був його стороною".

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Про який договір мовиться? Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.