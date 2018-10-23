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      США решительно настроены относительно расторжения ракетного договора с Россией, – Болтон

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      Выход США из ракетного договора: Вашингтон настроен решительно
      Выход США из ракетного договора: Вашингтон настроен решительно / BaltNews.lt

      Соединенные Штаты серьезно настроены выйти из эпохального соглашения о ядерных вооружениях с Россией, но перед тем, как официально сообщить о своем решении, Вашингтон планирует провести дальнейшие дискуссии с Москвой и консультации с союзниками в Европе и Азии.

      Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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      Издание напоминает, что глава Белого дома Дональд Трамп объявил о намерении вывести страну из Договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия (РСМД) 20 октября. Через два дня он заявил журналистам, что США будут наращивать свой ядерный арсенал, "пока они (вероятно, российская сторона – "24") не опомнятся. Отвечая на дополнительные вопросы журналистов, американский лидер сказал, что это предупреждение "распространяется на Китай, и на Россию, и на любого, кто хочет играть в эту игру".

      В этот же день Болтон встретился с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в Москве. Впоследствии американский политик провел закрытую встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. После переговоров с российскими чиновниками советник Трампа отметил, что США еще не приняли окончательного решения по развертыванию ракет в Европе в случае расторжения договора.

      Я знаю, некоторые предположили, что это что-то вроде тактики торга. И я обсудил это с российской стороной. Как заставить их вернуться к соблюдению договора, который они, по их словам, не нарушают? Не знаю. Они (россияне – "24") не считают, что нарушают его. Мы решительно не согласны с этим утверждением. Но это знак, что они не планируют менять свою линию поведения,
      – отметил для WST Болтон.

      Он также добавил, что, по подсчетам США, "от трети до половины всех баллистических ракет Китая противоречили бы условиям Договора о ликвидации РСМД, если бы Пекин был его стороной".

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      О каком договоре говорится? Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      США НАМЕРЕНЫ ВЫЙТИ ИЗ РАКЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ С РФ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости России Новости политики Новости США Оружие Ядерная безопасность Китай
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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