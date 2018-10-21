Германия осудила решение Трампа выйти из ракетного договора

Федеральное правительство Германии не поддержало желание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выхода из Договора о РСМД, который ограничивает производство ракет средней и малой дальности.

Об этом написал в Twitter статс-министр МИД Германии Нильс Аннен.

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"Разрушительное решение Президента Трампа отказаться от Договора о РСМД. Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Также Россия обязана соблюдать свои обязательства. Европа теперь должна предотвратить новые ракетные версии среднего радиуса действия", – заявил Аннен.

Verheerende Entscheidung von Präsident Trump, den INF-Vertrag aufzugeben. Wir werden weiter für nukleare Abrüstung arbeiten. Auch Russland ist gefordert, sich an seine Verpflichtungen zu halten. Europa muss jetzt eine neue Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen verhindern! — Niels Annen (@NielsAnnen) 21 жовтня 2018 р.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения.