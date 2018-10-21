Великобритания поддержала Трампа в решении расторгнуть ядерное соглашение с РФ

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил о поддержке решения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

Об этом сообщает Financial Times.

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Он отметил, что Москва превратила Договор о ликвидации ракет в "смех".

Наш близкий и длительный союзник – Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести месседж: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала,

– подчеркнул министр.

Уильямсон объяснил, что теоретически выступает за соблюдение Договора о ликвидации ракет, но РФ не имеет доброй воли в выполнении соглашения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения.