США могут пересмотреть еще одно "ракетное" соглашение с Россией: известны детали

Вашингтон рассматривает возможность пересмотра соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений – СНВ-III. Срок действия договоренностей заканчивается в 2021 году.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

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Так, чиновник Белого дома сообщил изданию, что пока четкой позиции по соглашению нет. Однако есть "несколько соображений", которые предусматривают пересмотр договоренностей.

По словам американского политика, продолжение документа является "маловероятным".

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможен выход из ядерного договора, анонсировал президент США Дональд Трамп.

Что такое СНО-III?Договор СНВ-III Россия и США заключили в 2010 году, он вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Договор СНВ-III рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон на 5 лет.