За словами президента, це єдиний спосіб запобігти новим радіаційним катастрофам, які спровоковані присутністю російських окупантів на ЗАЕС.

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"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози", – зазначив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що десятки тисяч людей ціною свого здоров'я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому.

Нові смертельні загрози

У цьому контексті президент нагадав, що людство може зазнати нових радіаційних катастроф, а тому світ має тиснути на країну-терориста, аби російські війська покинули Запорізьку атомну елекростанцію.

"Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов'язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об'єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", – наголосив український лідер.

Зеленський закликав світ запобігти новим катастрофам: відео

Довідка. 26 квітня в Україні відзначають 38-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала однією з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Збитки від аварії на ЧАЕС оцінюються в десятки мільярдів доларів. Постраждали мільйони людей. Усе через недбальство й замовчування радянського режиму.

Катастрофа на ЧАЕС у фактах