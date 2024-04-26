За словами президента, це єдиний спосіб запобігти новим радіаційним катастрофам, які спровоковані присутністю російських окупантів на ЗАЕС.
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"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози", – зазначив Володимир Зеленський.
Він нагадав, що десятки тисяч людей ціною свого здоров'я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому.
Нові смертельні загрози
У цьому контексті президент нагадав, що людство може зазнати нових радіаційних катастроф, а тому світ має тиснути на країну-терориста, аби російські війська покинули Запорізьку атомну елекростанцію.
"Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов'язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об'єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", – наголосив український лідер.
Зеленський закликав світ запобігти новим катастрофам: відео
Катастрофа на ЧАЕС у фактах
- 30 співробітників АЕС загинули внаслідок вибуху або гострої променевої хвороби за кілька місяців з моменту аварії.
- 500 тисяч людей померли від наслідків радіації.
- 8,5 мільйона жителів України, Білорусі, Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення.
- 90 784 особи було евакуйовано з 81-го населеного пункту України до кінця літа 1986 року.
- Понад 600 тисяч людей стали ліквідаторами аварії – боролися з вогнем і розчищали завали.
- 2293 міста і селища з населенням приблизно 2,6 мільйона людей забруднено радіоактивними нуклідами.
- 200 тисяч квадратних кілометрів – на таку територію поширилася дія радіації. Із них 52 тисячі квадратних кілометрів – сільськогосподарські землі.