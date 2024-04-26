По словам президента, это единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которые спровоцированы присутствием российских оккупантов на ЗАЭС.
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"Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы", – отметил Владимир Зеленский.
Он напомнил, что десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя.
Новые смертельные угрозы
В этом контексте президент напомнил, что человечество может испытать новые радиационные катастрофы, а потому мир должен давить на страну-террориста, чтобы российские войска покинули Запорожскую атомную элекростанцию.
"Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов", – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский призвал мир предотвратить новые катастрофы: видео
Катастрофа на ЧАЭС в фактах
- 30 сотрудников АЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни за несколько месяцев с момента аварии.
- 500 тысяч человек умерли от последствий радиации.
- 8,5 миллионов жителей Украины, Беларуси, России в ближайшие дни после аварии получили значительные дозы облучения.
- 90 784 человека были эвакуированы из 81-го населенного пункта Украины до конца лета 1986 года.
- Более 600 тысяч человек стали ликвидаторами аварии – боролись с огнем и расчищали завалы.
- 2293 городов и поселков с населением примерно 2,6 миллиона человек загрязнены радиоактивными нуклидами.
- 200 тысяч квадратных километров – на такую территорию распространилось действие радиации. Из них 52 тысячи квадратных километров – сельскохозяйственные земли.