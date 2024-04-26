По словам президента, это единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы, которые спровоцированы присутствием российских оккупантов на ЗАЭС.

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"Радиация не признает границ и не различает государственных флагов. Чернобыльская катастрофа продемонстрировала миру, как быстро могут возникнуть смертельные угрозы", – отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что десятки тысяч людей ценой своего здоровья и жизни остановили разрастание Чернобыльской катастрофы и ликвидировали ее страшные последствия в 1986 году и годы спустя.

Новые смертельные угрозы

В этом контексте президент напомнил, что человечество может испытать новые радиационные катастрофы, а потому мир должен давить на страну-террориста, чтобы российские войска покинули Запорожскую атомную элекростанцию.

"Уже 785 дней крупнейшая в Европе Запорожская атомная станция в заложниках у российских террористов. И это обязанность всего мира – давить на Россию так, чтобы ЗАЭС была освобождена и возвращена под полный контроль Украины и чтобы все атомные объекты в Украине были защищены от российских ударов", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский призвал мир предотвратить новые катастрофы: видео

Справка. 26 апреля в Украине отмечают 38-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, которая стала одной из самых страшных катастроф за всю историю ядерной энергетики. Убытки от аварии на ЧАЭС оцениваются в десятки миллиардов долларов. Пострадали миллионы людей. Все из-за халатности и замалчивания советского режима.

Катастрофа на ЧАЭС в фактах