Что задумала Россия, предположил в эфире 24 Канала Роман Свитан – военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ. К слову, летом 2023 года оккупанты также готовили провокации на ЗАЭС.
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Хотят опередить Украину
По словам Свитана, российская власть выполняет ИПСОшную парадигму – пытается создать из украинской армии и военно-политического руководства террористическую организацию.
Мы уже давно должны были бы Россию определить как государство-спонсора терроризма. Они пробуют успеть опередить нас, когда мы дойдем до этого,
– сказал военный эксперт.
Россия уже пыталась обвинить Украину в теракте в "Крокус Сити Холле", даже попыталась доказать причастность к прорыву дамбы в Орске, которую якобы прогрызли "батальоны боевых грызунов".
Теперь же оккупанты попытаются провести провокацию на ЗАЭС, вероятнее всего, с применением беспилотников. Поскольку уже неоднократно использовали для этого БПЛА.
Актуальная информация о ситуации на ЗАЭС
- Все шесть реакторных блоков Запорожской атомной станции сейчас находятся в режиме "холодной остановки". Четвертый блок ЗАЭС, который был последним в режиме горячего останова, был переведен в "холодный режим". Это впервые с апреля 2022 года, когда на ЗАЭС не работают все ядерные блоки. В МАГАТЭ приветствовали такой шаг, поскольку он снимает часть имеющихся рисков.
- Как отмечает Министерство энергетики Украины, во время холодной остановки, если отвод тепла прерывается по любой причине, существует дополнительный запас реагирования в несколько дней, прежде чем охлаждение ядерного топлива в реакторе может быть нарушено. Они также требуют меньше воды для охлаждения, чем во время горячей остановки.
- Издание The Wall Street Journal пишет, что Россия может перезапустить ЗАЭС к 40 годовщине подключения сети к Советскому Союзу. Станцию ввели в эксплуатацию в конце 1984 года. Для оккупантов перезапуск должен стать символическим событием, чтобы нормализовать оккупацию ЗАЭС.