По их словам, это важно для избежания ядерной катастрофы.
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6 реакторов в состоянии "холодной остановки"
Как отмечает Министерство энергетики Украины, во время холодной остановки, если отвод тепла прерывается по любой причине, существует дополнительный запас реагирования в несколько дней, прежде чем охлаждение ядерного топлива в реакторе может быть нарушено.
Там добавили, что реакторы АЭС также нуждаются в меньшем количестве воды для охлаждения, чем во время горячей остановки.
В Минэнерго отметили, что проблема с водой стала острее, когда оккупационные войска разрушили дамбу Каховской ГЭС летом 2023 года.
Добавим, что состояние холодной остановки означает, что реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды,.
Оккупанты готовятся к новой провокации на ЗАЭС: основное
- В Генштабе ВСУ рассказали о новой провокации, которую готовит враг.
- По имеющимся данным разведки, российские захватчики готовятся к проведению еще одной операции под фальшивым флагом на ЗАЭС. Это может повлиять на безопасность самой атомной станции, которую в 2022 году оккупировали россияне.
- Представители Генштаба отметили, что только за недавние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.