По их словам, это важно для избежания ядерной катастрофы.

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6 реакторов в состоянии "холодной остановки"

Как отмечает Министерство энергетики Украины, во время холодной остановки, если отвод тепла прерывается по любой причине, существует дополнительный запас реагирования в несколько дней, прежде чем охлаждение ядерного топлива в реакторе может быть нарушено.

Там добавили, что реакторы АЭС также нуждаются в меньшем количестве воды для охлаждения, чем во время горячей остановки.

В Минэнерго отметили, что проблема с водой стала острее, когда оккупационные войска разрушили дамбу Каховской ГЭС летом 2023 года.

Добавим, что состояние холодной остановки означает, что реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды,.

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