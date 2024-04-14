За їхніми словами, це важливо для уникнення ядерної катастрофи.
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6 реакторів в стані "холодного зупину"
Як зазначає Міністерство енергетики України, під час холодної зупинки, якщо відведення тепла переривається з будь-якої причини, існує додатковий запас реагування в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушено.
Там додали, що реактори АЕС також потребують менше води для охолодження, ніж під час гарячої зупинки.
У Міненерго зазначили, що проблема з водою стала гострішою, коли окупаційні війська зруйнували дамбу Каховської ГЕС влітку 2023 року.
Додамо, що стан холодної зупинки означає, що реактор заглушують, підтримуючи низький тиск і низьку температуру води, що охолоджує.
Окупанти готуються до нової провокації на ЗАЕС: основне
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