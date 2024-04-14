За наявними даними розвідки, російські загарбники готуються до проведення ще однієї операції під фальшивим прапором на ЗАЕС. Це може вплинути на безпеку самої атомної станції, яку у 2022 році окупували росіяни.

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Росія готує операцію під фальшивим прапором на ЗАЕС

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Росія – єдиний терорист у світі, який тримає в заручниках атомну станцію та використовує її для шантажу України та всього світу.

"Ніхто інший, окрім російських терористів, не ставив світ так близько до межі свідомої радіаційної катастрофи", – наголосили військові.

Представники Генштабу зауважили, що лише за нещодавні тижні Росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти ЗАЕС.

Це свідомі російські дії, які продовжують практику шантажу нашої держави та усієї міжнародної спільноти ризиком катастрофи на ЗАЕС,

– мовиться у дописі.

Військові сказали, що Україна завжди відповідально ставилась і ставиться до безпеки ядерних об'єктів, тому лише повернення ЗАЕС під контроль нашої держави здатне відновити реальну безпеку станції.

А допоки російські загарбники перебувають на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована.

На ЗАЕС усі реактори перебувають у режимі холодної зупинки