Про це в розмові з 24 Каналом розповів кореспондент із Запоріжжя. Він пояснив, чому росіяни зволікали.

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"Вони казали, що він (четвертий енергоблок – 24 Канал) їм потрібен, бо він в такому стані виробляє тепло. Була ж зима, опалювальний сезон, їм треба було опалювати Енергодар, а тепер опалювальний сезон завершився, і вони його переводять в стан холодної зупинки. Мовляв, таким чином начебто розряжаючи обстановку", – сказав журналіст.

Перезапуск енергоблоку

Крім цього журналіст зазначив, що росіяни мають на меті приєднати один енергоблок до російської мережі. Це може відбутися вже цього року.

"Росіяни ж одразу намагалися переключити АЕС на свою мережу, і там наші свого часу відсунули ці всі плани. Це буде чергова спроба російського шантажу, щоб відімкнути АЕС від української мережі, звідки вона зараз запитана двома лініями, і перемкнути на російську", – пояснив він.

Зазначимо, видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, писало, що відповідна розмова між Путіни та головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі відбувалася у березні 2024 року. А один з дипломатів розповів, що Росія може перезапустити ЗАЕС до 40 річниці під'єднання мережі до Радянського Союзу. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.

"Тобто знову маємо справу з російськими ядерними шантажистами. Не встигли вони з fpv-дронами на станції поекспериментувати, які вибухали на очах інспекторів МАГАТЕ, так знову нові чутки пішли про підключення станції кудись, але побачимо", – резюмував журналіст.

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