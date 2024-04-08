За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, безпекова ситуація на Запорізькій АЕС погіршується через дії російських загарбників. Попри це, внаслідок вибуху безпілотника на території станції витоків реагентів не було зафіксовано.

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В якому стані Запорізька АЕС

Юсов зазначив, що Росія на регулярній основі вчиняє провокації на ЗАЕС, включаючи мінування території та запуск безпілотних ударних літальних апаратів.

Зафіксовано, що саме Росія неодноразово проводила як імітаційні, так і справжні удари по Запорізькій станції, навіть коли вона вже була захоплена російськими військами. Вони розташовували там свої війська і техніку,

– повідомив представник ГУР.

Він підкреслив, що ці дії є порушенням міжнародного законодавства, зокрема, у сфері атомного права. Юсов зауважив, що Росія повторює провокацію на українському ядерному об'єкті, усе для того, аби звинуватити Україну.

"Хоча весь світ знає, що саме російські загарбники несуть відповідальність за той катастрофічний стан, який складається на території Запорізької атомної станції", – підкреслив він.

Юсов додав, що Україна заявила про свою непричетність до провокаційних дій та вимагає негайного звільнення території ЗАЕС від російських загарбників.

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