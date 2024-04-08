Представник ГУР України Андрій Черняк розповів, що російська армія під час масованих ударів по енергетиці України використовувала ракети, виготовлені останнім часом. За його словами, найближчими тижнями можлива ще одна чи дві атаки.

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Росія використовує ще дрони

У ГУР надали проноз стосовно того, скільки масованих атак може здійснити Росія найближчим часом.

Ми очікували нападу на початку зими, але тепер бачимо, що ракети, які вони використовували, щойно виготовлені,

– сказав Черняк.

Він вважає, що у Росії достатньо ракет для ще однієї чи двох великих атак у найближчі тижні.

Крім цього, Росія не припиняє застосовувати також і дрони.

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