Представитель ГУР Украины Андрей Черняк рассказал, что российская армия во время массированных ударов по энергетике Украины использовала ракеты, изготовленные в последнее время. По его словам, ближайшие недели возможна еще одна или две атаки.
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Россия использует еще дроны
В ГУР предоставили прогноз относительно того, сколько массированных атак может осуществить Россия в ближайшее время.
Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены,
– сказал Черняк.
Он считает, что у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.
Кроме этого, Россия не прекращает применять также и дроны.
Зеленский рассказал о защите энергосистемы Украины
- Владимир Зеленский ответил на вопрос, есть ли риск того, что российские захватчики окончательно смогут добить энергосистему Украины. Он объяснил, как украинские воины защищают нашу энергетику.
- Президент Украины дал понять, что оккупанты попытаются добить нашу энергетику.
- Он отметил, что у противника есть ракеты, против которых не работают эти защитные системы. По его словам, против таких ракет могут сработать только системы Patriot или их аналог.