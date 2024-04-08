По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС ухудшается из-за действий российских захватчиков. Несмотря на это, в результате взрыва беспилотника на территории станции утечек реагентов не было зафиксировано.

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В каком состоянии Запорожская АЭС

Юсов отметил, что Россия на регулярной основе совершает провокации на ЗАЭС, включая минирование территории и запуск беспилотных ударных летательных аппаратов.

Зафиксировано, что именно Россия неоднократно проводила как имитационные, так и настоящие удары по Запорожской станции, даже когда она уже была захвачена российскими войсками. Они располагали там свои войска и технику,

– сообщил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что эти действия являются нарушением международного законодательства, в частности, в сфере атомного права. Юсов отметил, что Россия повторяет провокацию на украинском ядерном объекте, все для того, чтобы обвинить Украину.

"Хотя весь мир знает, что именно российские захватчики несут ответственность за то катастрофическое состояние, которое складывается на территории Запорожской атомной станции", – подчеркнул он.

Юсов добавил, что Украина заявила о своей непричастности к провокационным действиям и требует немедленного освобождения территории ЗАЭС от российских захватчиков.

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