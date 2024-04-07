По его словам, по состоянию на сейчас на фронте фиксируется достаточно сложная, однако контролируемая ситуация. Однако наше государство очень нуждается в дополнительном вооружении для того, чтобы давать достойный отпор врагу и делать попытки контрнаступательных действий.
Смотрите также Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте, с Малюком и Будановым – обстрелы Харькова
Боеприпасов еще нет на фронте
Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал в своем интервью, что сейчас наше государство нуждается в "дополнительном количестве артиллерийских систем и дополнительном количестве боеприпасов".
Он напомнил, что согласно чешской инициативе, различные страны Евросоюза, включая Германию, объединились для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов на мировом рынке.
Однако на вопрос журналистов относительно того, отодвигается ли такая военная помощь от союзников сейчас на поле боя, глава разведки ответил отрицательно.
Я пока этого не вижу,
– заявил Буданов.
По его словам, без длительной поддержки Украине будет "катастрофически трудно". Украинский чиновник ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году.
Более того, глава ГУР МО исповедуется, что ЕС сможет компенсировать отсутствие помощи от Соединенных Штатов, которую уже в течение длительного времени оттягивают споры между демократами и республиканцами в Конгрессе.
Что еще сказал глава разведки: главное
- Буданов заявил, что пока он не видит заинтересованности российской стороны в обмене, который предлагает Папа Римский Франциск. Он добавил, что центральный посредник в обмене украинских и российских военнопленных уже не Турция, а Объединенные Арабские Эмираты.
- Он также рассказал, что немецкие ракеты Taurus могли бы облегчить жизнь украинцам. Глава разведки отметил, что это – замечательное оружие, чтобы "поражать командные центры, поражать очень важные целиі". На вопрос о том, может ли страна положиться на Германию, руководитель ГУР сказал, что надеется, что да.
- Кирилл Буданов отметил, что Крымский мост – стратегический объект, через который Россия обеспечивает свое оккупационное войско. Украинский чиновник отметил, что эта незаконная конструкция обязательно будет уничтожена. По его словам, сейчас "все над этим работают".