Це трапилось під час візиту голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Сочі у березні 2024 року. Про це розповіли знайомі з цією розмовою джерела.

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Що відомо про плани Кремля перезапустити ЗАЕС

Джерела видання написали, що Рафаель Гроссі запитав главу Кремля, чи буде перезапущена ЗАЕС. Владімір Путін відповів, що точно буде.

Точних планів чи термінів російські посадовці не озвучили. Проте один з дипломатів розповів, що Росія може перезапустити ЗАЕС до 40 річниці під'єднання мережі до Радянського Союзу. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.

Видання також написало, що:

європейський дипломат, знайомий з питанням, заявив, що Росія, ймовірно, збирається запустити хоча б один реактор . Адже 5 реакторів перебувають у стані "холодної" зупинки, а один – "гарячої", тобто виробляє тепло та пару;

. Адже 5 реакторів перебувають у стані "холодної" зупинки, а один – "гарячої", тобто виробляє тепло та пару; люди, які працювали на станції, розповіли, що Кремль навряд чи має достатньо спеціалістів для безпечного та успішного перезапуску ЗАЕС. Адже мовиться про станцію, яка частково працює на системах управління Заходу та американському ядерному паливі. Тобто це не станція "радянського типу", до якої звикли російські працівники.

Видання пояснило, що для окупантів перезапуск станції має стати символічною подією, щоб нормалізувати окупацію ЗАЕС.

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