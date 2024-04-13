Это произошло во время визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Сочи в марте 2024 года. Об этом рассказали знакомые с этим разговором источники.

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Что известно о планах Кремля перезапустить ЗАЭС

Источники издания написали, что Рафаэль Гросси спросил главу Кремля, будет ли перезапущена ЗАЭС. Владимир Путин ответил, что точно будет.

Точных планов или сроков российские чиновники не озвучили. Однако один из дипломатов рассказал, что Россия может перезапустить ЗАЭС к 40 годовщине подключения сети к Советскому Союзу. Станцию ввели в эксплуатацию в конце 1984 года.

Издание также написало, что:

европейский дипломат, знакомый с вопросом, заявил, что Россия, вероятно, собирается запустить хотя бы один реактор . Ведь 5 реакторов находятся в состоянии "холодной" остановки, а один – "горячей", то есть производит тепло и пар;

. Ведь 5 реакторов находятся в состоянии "холодной" остановки, а один – "горячей", то есть производит тепло и пар; люди, которые работали на станции, рассказали, что Кремль вряд ли имеет достаточно специалистов для безопасного и успешного перезапуска ЗАЭС. Ведь говорится о станции, которая частично работает на системах управления Запада и американском ядерном топливе. То есть это не станция "советского типа", к которой привыкли российские работники.

Издание объяснило, что для оккупантов перезапуск станции должен стать символическим событием, чтобы нормализовать оккупацию ЗАЭС.

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