Представитель ГУР в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. По его словам, они попытались обвинить в этом украинских защитников.

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Россияне разместили войска на ЗАЭС

Юсов рассказал, что сейчас наблюдается новая волна провокаций со стороны России в отношении Запорожской атомной электростанции. В то же время это не новая стратегия России. Цель этого обвинить Украину.

Представитель напомнил, что именно россияне оккупировали Запорожскую АЭС и разместили там войска и технику, заминировали территорию станции, а также регулярно проводят там запуски ударных дронов.

Вот сегодня решили с помощью FPV-дронов сымитировать обстрел якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначна – по ядерным объектам никаких действий или провокаций мы не делаем,

– отметил он.

Он подчеркнул, что агрессор должен уйти с атомной станции.

На территории ЗАЭС взорвался дрон