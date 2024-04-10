Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал 24 Каналу, что на самом деле происходят закономерные вещи, поскольку станция наполнена российским оружием и российскими военными. Они и до этого манипулировали с энергоблоками, искусственно отключали станцию от линии резервного питания, и этот процесс будет повторяться.

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Необходимо демилитаризировать ЗАЭС

Очередное обострение на ЗАЭС произошло с приездом Рафаэля Гросси.

Обратите внимание! В июне 2023 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил оккупированную Запорожскую область, чтобы оценить ситуацию на ЗАЭС после теракта россиян на Херсонщине.

Обострение продолжается: это давление на украинское правительство, а также давление геополитического характера, где россияне продолжают играть Запорожской атомной станцией.

Украинской стороне нет никакого смысла бить по атомной станции. Мы наоборот выступаем за демилитаризацию объекта и подчеркиваем перед всем миром о том, что Россия создает угрозу, держа на атомной станции большое количество оружия,

– отметил Аскад Ашурбеков.

Сегодня в условиях усиления эскалации со стороны россиян нужно еще больше артикулировать о необходимости демилитаризовать станцию, поскольку только отсутствие на ней военной техники может обезопасить как объект в целом, так и международное общество.

Военная активность на ЗАЭС опасна

Запорожская атомная станция спроектирована таким образом, чтобы удерживать различные мощные нагрузки, а также взрывы. Однако любая военная активность вокруг ЗАЭС достаточно опасна.

А источник опасности – это оккупанты,

– отметил депутат Запорожского облсовета.

По его словам, сегодня нельзя спрогнозировать, был ли это удар с украинской стороны, пока не будет заявлений со стороны украинских военных.

Обратите внимание! 7 апреля в МАГАТЭ заявили, что на территории Запорожской АЭС зафиксировали взрыв неизвестного беспилотника. Он повредил оболочку реактора на станции. Один человек, к сожалению, погиб. Россияне обвинили во всем Украину, хотя сами постоянно прибегают к угрожающим действиям на станции.

Опираясь на предыдущий опыт и манипуляции россиян с атомной станцией, когда они делали сознательные прилеты по Энергодару, это похоже на то, что россияне повышают напряжение вокруг ЗАЭС.

Я уверен, что в большей степени сами россияне продолжают нагнетать ситуацию вокруг ЗАЭС. Возможно, им нужен еще один визит, возможно, они используют станцию как один из аргументов в переговорных процессах между "Росатомом" и МАГАТЭ, то есть причин на самом деле может быть большое количество,

– заметил Ашурбеков.

Депутат подчеркнул, что поскольку предмет эскалации есть на территории Запорожской области, он так или иначе представляет ядерную опасность. И рано или поздно оккупанты все равно смогут сделать что-то негативное, как они сделали с Каховской ГЭС.

Ситуация на ЗАЭС: что известно