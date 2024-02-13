Также он рассказал, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвует в операциях на земле и на воде. В то же время для самих украинских разведчиков это дополнительный стресс.

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Задача зайти на ЗАЭС

Как отметил разведчик, освобождение ЗАЭС принадлежало к комплексу задач его подразделения. Они должны были зайти на станцию и удерживать ее. Однако, к сожалению, сделать этого не удалось.

От Энергодара до Скал в сторону Васильевки у нас было где-то 7 высадок. Как следствие, силы, которые тогда перебрасывал противник, чтобы идти на Запорожье, были вынуждены растянуть на береговую зону,

– рассказал он.

По словам Тимура, оккупанты со всех сторон подтянули свои резервы – и артиллерийские установки, и бронетехнику. Когда враг понял, что бойцы собираются проводить мероприятия, то они накопили людей в несколько раз больше, чем было до того.

Хотели, планировали, заходили, отходили, потом с разных сторон заходили. Поймите, это был вопрос логистики. Позади тебя 17 километров и туда ничего не затянешь из бронетехники на плавсредствах,

– подчеркнул разведчик.

Он также добавил, что был значительный риск подрыва Запорожской АЭС, однако эти попытки взятия объекта оказались гораздо сильнее, чем обычно на наземных операциях.

Текущая ситуация на ЗАЭС: кратко